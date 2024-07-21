Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Πουρί Μαγνησίας.

Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Αννα-Μαρία Παπαδημητρίου που μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και έχει περιορισθεί στην περιοχή η οποία είναι δύσβατη, με ελάχιστο δασικό δίκτυο και δεν απειλούνται κατοικίες ή κάποια κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή έχει βρεθεί ένα καμένο αυτοκίνητο που πιθανολογείται ότι ανήκει σε κατασκηνωτές.

Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Η φωτιά ξεκίνησε, περίπου, στις 11.00 το πρωί και -για άγνωστο λόγο- γρήγορα επεκτάθηκε σε έκταση με ελαιοπερίβολα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 14 οχήματα, τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς επιχειρούν και επίγειες δυνάμεις με 42 πυροσβέστες και πεζοπόρο ομάδα της 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδράμουν στην κατάσβεση υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πουρί #Μαγνησία.

Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.