Ιταλία: Απαγορεύτηκε για λόγους δημόσιας ασφάλειας η συναυλία του Κάνιε Γουέστ

Η συναυλία του Αμερικανού ράπερ Κάνιε Γουέστ, ο οποίος επρόκειτο να εμφανιστεί στις 18 Ιουλίου στο Ρέτζο Εμίλια, στη βόρεια Ιταλία, απαγορεύτηκε «για λόγους δημόσιας ασφάλειας», ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας αυτής.

Η απόφαση ελήφθη από τον περιφερειάρχη Σαλβατόρε Αντζέρι μετά τα αιτήματα που υπέβαλαν η ένωση προστασίας καταναλωτών Codacons και η εβραϊκή κοινότητα της Μόντενας και της Ρέτζο Εμίλια, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη συναυλία του ράπερ στο RCF Arena, χωρητικότητας 103.000 θεατών, στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Παλμός της Γαίας».

Οι αρχές απαγόρευσαν και τη συναυλία του Αμερικανού ράπερ Τράβις Σκοτ, που ήταν προγραμματισμένη για την προηγούμενη ημέρα, για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να αποφύγουν τη συγκέντρωση μεγάλου πλήθους στην περιοχή.

Στη λήψη της απόφασης συνέβαλε το γεγονός ότι συναυλίες του Κάνιε Γουέστ, γνωστού και με το ψευδώνυμο Ye, έχουν ακυρωθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενώ υπήρχε και «απτός κίνδυνος διοργάνωσης αντιδιαδηλώσεων».

Ο 48χρονος ράπερ προκάλεσε σάλο με τα εγκωμιαστικά σχόλιά του για τον Αδόλφο Χίτλερ και τις αντισημιτικές δηλώσεις του – τις οποίες κατόπιν απέδωσε στη διπολική διαταραχή από την οποία πάσχει. Οι ακραίες πράξεις του –το 2025 κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο «Χάιλ Χίτλερ» και πρότεινε στον ιστότοπό του προς πώληση μπλουζάκια με τη σβάστικα– οδήγησαν σε αλλεπάλληλες ακυρώσεις τον συναυλιών του, στο πλαίσιο μιας περιοδείας στην Ευρώπη.

Τον Απρίλιο, η βρετανική κυβέρνηση του απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα λόγω της «ρητορικής μίσους» και εξαιτίας αυτού ακυρώθηκε η εμφάνισή του σε ένα φεστιβάλ τον Ιούλιο. Μία εβδομάδα αργότερα ανέβαλε τη συναυλία του στη Μασσαλία της Γαλλίας, μετά τις πληροφορίες ότι η γαλλική κυβέρνηση μπορεί να την απαγόρευε επίσης. Στην Πολωνία, η διοίκηση ενός σταδίου όπου θα εμφανιζόταν στις 19 Ιουνίου ακύρωσαν τη συναυλία. Στην Ελβετία, η ποδοσφαιρική ομάδα της Βασιλείας ανέφερε ότι υπαναχώρησε στο σχέδιο παραχώρησης του σταδίου της για την εμφάνιση του Κάνιε Γουεστ.

Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε πάντως το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη και θα δώσει συναυλίες στην Ολλανδία (6 και 8 Ιουνίου), τα Τίρανα και την Πράγα.

Τον Ιανουάριο ο Κάνιε Γουεστ, σε ολοσέλιδη καταχώριση στην εφημερίδα Wall Street Journal δήλωνε ότι «δεν είναι ούτε Ναζί, ούτε αντισημίτης» και ότι «αγαπά τους Εβραίους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

