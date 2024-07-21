Η Ουκρανία χρειάζεται όπλα μεγάλου βεληνεκούς προκειμένου να προστατεύσει τις πόλεις και τους στρατιώτες της στην πρώτη γραμμή από τις ρωσικές βόμβες και τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπειτα από μια μαζική επίθεση με drones και πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας.

Η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας την πέμπτη επίθεση με drones στο Κίεβο μέσα σε δύο εβδομάδες, με τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας να καταστρέφουν όλα τα αεροπορικά όπλα προτού φθάσουν στην πρωτεύουσα, ανέφερε ο ουκρανικός στρατός.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 35 από τα 39 drones και δύο πυραύλους κρουζ που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η επίθεση, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, είχε στόχο 10 ουκρανικές περιοχές.

Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσα drones εκτοξεύτηκαν κατά του Κιέβου. Δεν υπάρχουν απώλειες και δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές, δήλωσε μέσω Telegram ο Σέρχιι Πόκπο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Μόνο στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε σχεδόν 40 'Shahed 'εναντίον της Ουκρανίας. Το πιο σημαντικό, τα περισσότερα από αυτά καταρρίφθηκαν από τους υπερασπιστές του ουρανού μας», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω Telegram, αναφερόμενος στα drones.

Είπε πως πρέπει να καταστραφούν τα ρωσικά βομβαρδιστικά σε ρωσικές αεροπορικές βάσεις προκειμένου να προστατευθεί η Ουκρανία από αεροπορικές επιδρομές.

«Οι επαρκείς ικανότητές μας μεγάλου βεληνεκούς θα πρέπει να είναι μια δίκαιη απάντηση στον ρωσικό τρόμο. Όποιος μας υποστηρίζει σε αυτό υποστηρίζει την άμυνα απέναντι στον τρόμο», είπε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε προχθές, Παρασκευή, στο Λονδίνο την έκκλησή του στους Δυτικούς συμμάχους να επιτρέψουν πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς στη Ρωσία, λέγοντας πως η Βρετανία θα πρέπει να προσπαθήσει να πείσει τους εταίρους της να αποσύρουν τους περιορισμούς στη χρήση τους.

Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ έχουν υιοθετήσει διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το πώς μπορεί η Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τα όπλα που της δίνουν. Ορισμένες έχουν καταστήσει σαφές πως το Κίεβο μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να πλήττει στόχους μέσα στη Ρωσία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν μια πιο περιορισμένη προσέγγιση, επιτρέποντας τα όπλα τους να χρησιμοποιούνται μόνο μόλις μέσα στα σύνορα της Ρωσίας εναντίον στόχων που υποστηρίζουν τις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Η Ρωσία εξαπέλυσε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους Iskander, ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, χωρίς να διευκρινίζει τι συνέβη με αυτούς.

Η στρατιωτική διοίκηση στην περιοχή Σούμι, στο βορειοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας που συνορεύει με τη Ρωσία, δήλωσε μέσω Telegram ότι ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε κρίσιμης σημασίας υποδομή στην επαρχεία Σοστκίνσκι. Δεν ανακοίνωσε λεπτομέρειες για το είδος της υποδομής που επλήγη.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τη Ρωσία για τις επιθέσεις. Η Μόσχα λέει πως δεν επιτίθεται σε στόχους αμάχων στην Ουκρανία.

«Αυτές οι συστηματικές επιθέσεις.... με drones, αποδεικνύουν γι΄άλλη μια φορά πως ο εισβολέας αναζητά ευκαιρία για να χτυπήσει το Κίεβο», είπε ο Πόπκο. «Δοκιμάζουν νέες τακτικές, αναζητώντας νέες διαδρομές προσέγγισης της πρωτεύουσας, προσπαθώντας να εκθέσουν τη θέση της αντιαεροπορικής άμυνάς μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.