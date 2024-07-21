Ευγενία Σαμαρά: Οι διακοπές στα Κουφονήσια και η καλοκαιρινή μελαγχολία...

Η Ευγενία Σαμαρά μετά το ξεχωριστό ταξίδι που έκανε στην Κένυα μαζί με διάσημους φίλους της, πλέον έχει επιστρέψει στην Ελλάδα και απολαμβάνει το καλοκαίρι της στα νησιά.

Αυτές τις ημέρες η ηθοποιός βρίσκεται στα Κουφονήσια μαζί με αγαπημένους της φίλους. Μεταξύ αυτών και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, με τον οποίο μοιράστηκαν και φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Στα στιγμιότυπα ποζάρει φορώντας ένα κόκκινο μπικίνι και γυαλιά ηλίου, με ένα παρεό δεμένο στη μέση της. «Γνήσια, μαυρισμένη, γεμάτη από αλάτι και απόλυτα συνειδητή καλοκαιρινή μελαγχολία», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

