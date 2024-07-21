Παναθηναϊκός: Οι πιθανοί αντίπαλοι στον γ’ προκριματικό γύρο αν αποκλείσει την Μπότεφ

Αν οι πράσινοι καταφέρουν να περάσουν το εμπόδιο της Μπότεφ τότε θα συνεχίσουν στον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League.

Την Δευτέρα (22/07), οι πράσινοι αναμένεται να μάθουν τους πιθανούς αντιπάλους για τον τρίτο προκριματικό γύρο.

Ο Παναθηναϊκός είναι στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών που είναι πιο δύσβατο σε σχέση με το μονοπάτι των πρωταθλητών. Σε σχέση με την περσινή σεζόν η UEFA προχώρησε σε μια σημαντική αλλαγή. Τα ζευγάρια που μπαίνουν μαζί σε μια κλήρωση όταν πρόκειται για κλήρωση “υποβιβασμού” σε κατώτερη διοργάνωσης, τότε υιοθετείται η βαθμολογία της ομάδας με τον μικρότερο συντελεστή.

