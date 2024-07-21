Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Οι πιθανοί αντίπαλοι στον γ’ προκριματικό γύρο αν αποκλείσει την Μπότεφ

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπότεφ στον β’ προκριματικό γύρο του Europa League με μοναδικό στόχο την πρόκριση

Παναθηναϊκός

Αν οι πράσινοι καταφέρουν να περάσουν το εμπόδιο της Μπότεφ τότε θα συνεχίσουν στον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League.

Την Δευτέρα (22/07), οι πράσινοι αναμένεται να μάθουν τους πιθανούς αντιπάλους για τον τρίτο προκριματικό γύρο.

Ο Παναθηναϊκός είναι στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών που είναι πιο δύσβατο σε σχέση με το μονοπάτι των πρωταθλητών. Σε σχέση με την περσινή σεζόν η UEFA προχώρησε σε μια σημαντική αλλαγή. Τα ζευγάρια που μπαίνουν μαζί σε μια κλήρωση όταν πρόκειται για κλήρωση “υποβιβασμού” σε κατώτερη διοργάνωσης, τότε υιοθετείται η βαθμολογία της ομάδας με τον μικρότερο συντελεστή.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

