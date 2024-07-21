Σε ηλικία 91 ετών πέθανε το περασμένο Σάββατο 13 Ιουλίου ο γνωστός επιχειρηματίας του χώρου των κατασκευών Μπάμπης Βωβός.

Την είδηση επιβεβαίωσε με μια λιτή ανακοίνωση σήμερα Κυριακή (21.7.2024) στην εφημερίδα «Καθημερινή» η οικογένεια του επιχειρηματία.

Το όνομα του Μπάμπη Βωβού, έχει συνδεθεί με φημισμένα και σύγχρονα κτίρια της Αθήνας, όπως τα ATRINA, AGORA, POLIS, DELFI CORNER, ATRIUM, MONUMENTAL PLAZA κλπ.

Το 2020 συνελήφθη μετά από δύο καταδικαστικές αποφάσεις για φοροδιαφυγή. Οδηγήθηκε στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλου, λόγω και της ηλικίας του και μία ημέρα μετά εξαγόρασε την ποινή του και αποφυλακίστηκε.

Πηγή: skai.gr

