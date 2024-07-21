Gerard Butler-Emilia Clarke: «Δανείζουν» τις φωνές του σε ταινία κινουμένων σχεδίων

Η Εμίλια Κλαρκ, ο Τζέραρντ Μπάτλερ και η Σιμόν Άσλεϊ «δανείζουν» τις φωνές τους στο επερχόμενο μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων «The Night Before Christmas in Wonderland» (Η νύχτα πριν τα Χριστούγεννα στη Xώρα των Θαυμάτων).

Σε παραγωγή της Universal Pictures Content Group και της Lupus Films, η ταινία βασίζεται στο βιβλίο μπεστ σέλερ της Κάρις Μπέξινγκτον, η οποία συνδύασε δύο κλασικές ιστορίες: την «Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων» του Λιούις Κάρολ και το ποίημα του Κλέμεντ Κλαρκ Μουρ «Twas the Night Before Christmas» (επίσης γνωστό ως «A Visit from St. Nicholas»).

Emilia Clarke, Gerard Butler and Simone Ashley to Voice Animated Feature 'The Night Before Christmas in Wonderland' (EXCLUSIVE) https://t.co/htxJes12AU — Variety (@Variety) July 18, 2024

Το βιβλίο της Κάρις Μπέξινγκτον είναι εικονογραφημένο από την Κέιτ Χίντλεϊ.

Ο Τζέραρντ Μπάτλερ πρόκειται να δανείσει τη φωνή στον Άγιο Βασίλη, η Εμίλια Κλαρκ θα είναι η Βασίλισσα των Καρδιών και η Σιμόν Άσλεϊ θα είναι η Αλίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.