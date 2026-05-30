Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς η δίωρη συνεδρίαση εχθές στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου ολοκληρώθηκε χωρίς τελική απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump). Παρότι η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τεχεράνη, κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, με κυριότερα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι ο Τραμπ θα αποδεχθεί συμφωνία μόνο εφόσον είναι «καλή για την Αμερική» και τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» του προέδρου. «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, μετά τη σύσκεψη, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς ανακοινώσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι-Λα» στη Σιγκαπούρη ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι «παραπάνω από ικανές» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. «Είμαστε απολύτως ικανοί» να επαναλάβουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις «εφόσον χρειαστεί», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον παραμένει προσηλωμένη στη δέσμευση πως «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε παρουσιάσει έξι βασικούς όρους του για τη σύναψη συμφωνίας: δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνική βόμβα, απομάκρυνση και καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου σε συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, άμεσο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, κατάργηση διοδίων, εξουδετέρωση ναρκών και καμία αποδέσμευση κεφαλαίων «μέχρι νεωτέρας».

Η ιρανική απάντηση ήταν αιχμηρή. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαϊλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι «δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία», επισημαίνοντας πως «η χώρα αρνήθηκε τη γλώσσα του “πρέπει” πριν από 47 χρόνια». Πρόσθεσε ότι η διαχείριση του Στενού του Ορμούζ πρέπει να αποφασιστεί από το Ιράν και το Ομάν.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ «μείγμα αλήθειας και ψεμάτων» και προσπάθεια παρουσίασης μιας «κατασκευασμένης νίκης». Ιρανικές πηγές αμφισβητούν ότι υπάρχει ρήτρα για άνοιγμα του Στενού χωρίς διόδια ή για καταστροφή του πυρηνικού υλικού, ενώ θέτουν ως προϋποθέσεις την άμεση αποδέσμευση 12 δισ. δολαρίων και εκεχειρία στον Λίβανο.

Την ίδια ώρα, η ανακοίνωση του Ισραήλ για προέλαση βαθύτερα στον νότιο Λίβανο κρατά τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη τροχιά κλιμάκωσης, παρά τις «παραγωγικές» –σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ– συνομιλίες μεταξύ στρατιωτικών αξιωματούχων των δύο χωρών χθες στο Πεντάγωνο, που ήταν οι πρώτες εδώ και δεκαετίες.

Δείτε εδώ τις εξελίξεις των προηγούμενων ωρών στη Μέση Ανατολή

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.