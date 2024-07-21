Η Emily Ratajkowski πειραματίζεται συχνά με τα μαλλιά της, δημιουργώντας κάθε φορά νέες τάσεις που μας εμπνέουν να πειραματιστούμε και εμείς με το στυλ μας. Πρόσφατα, υιοθέτησε ένα νέο κούρεμα που αποτελεί ιδανική επιλογή για το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες της δημοσιεύσεις στο Instagram και τις πρόσφατες εμφανίσεις της στους δρόμους, η Emrata επέλεξε να ακολουθήσει μία από τις κορυφαίες τάσεις της σεζόν: το μακρύ καρέ που φτάνει μέχρι τις κλείδες.

Για να προσθέσει περισσότερο όγκο και κίνηση στα μαλλιά της, απέφυγε τα layers και προτίμησε τα χαλαρά curtain bangs που πλαισιώνουν απαλά το πρόσωπό της. Αυτό το στυλ είναι τέλειο για γυναίκες με λεπτά μαλλιά. Αντίθετα, για όσες έχουν πιο πυκνά μαλλιά, η ίσια εκδοχή του κουρέματος είναι η πιο κατάλληλη επιλογή.

