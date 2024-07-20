Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στον Αλμυροπόταμο Εύβοιας (βίντεο)

H φωτιά έφτασε κοντά στα σπίτια ενώ στην περιοχή νωρίτερα ήχησε το 112

UPDATE: 17:53
φωτιά

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην Εύβοια στην περιοχή Αλμυροπόταμος.

Οι φλόγες έφτασαν κοντά στα σπίτια ενώ στους κατοίκους εστάλη μήνυμα από το 112.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Ν. Κότσης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 μίλησε για δύσκολες στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι, καθώς είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν τα σπίτια τους. «Τελικά τέθηκε υπό έλεγχο και υπάρχουν μόνο μικροεστίες», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Εύβοια 112
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark