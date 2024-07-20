Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην Εύβοια στην περιοχή Αλμυροπόταμος.

Οι φλόγες έφτασαν κοντά στα σπίτια ενώ στους κατοίκους εστάλη μήνυμα από το 112.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Ν. Κότσης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 μίλησε για δύσκολες στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι, καθώς είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν τα σπίτια τους. «Τελικά τέθηκε υπό έλεγχο και υπάρχουν μόνο μικροεστίες», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

