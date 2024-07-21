Ομαλά εξελίσσεται η μετεγχειρητική πορεία της υγείας του τραυματισμένου από πυροβολισμό συνοριοφύλακα, ο οποίος νοσηλεύεται από χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ο 56χρονος - ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας - βρίσκεται σε επικοινωνία με το περιβάλλον και η μετεγχειρητική κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή.

Ο συνοριοφύλακας υπεβλήθη σε μια σειρά από επεμβάσεις και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ωστόσο, οι γιατροί δε θα του αφαιρέσουν τη σφαίρα καθώς όπως είπαν βρίσκεται σε σημείο που δε θα του προκαλέσει μελλοντικά προβλήματα.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές ο συνοριοφύλακας τραυματίστηκε χθες το απόγευμα από πυρά προερχόμενα από την τουρκική πλευρά στη διάρκεια περιπολίας σε παρέβρια περιοχή του Σουφλίου και κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποτροπής παράνομης εισόδου μεταναστών από την Τουρκία στη χώρα μας.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι έρευνες των Αρχών προκειμένου να αναζητηθούν τα αίτια του τραυματισμού του συνοριοφύλακα βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ οι Αρχές έχουν αφήσει όλα τα σενάρια ανοιχτά ωστόσο, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι η διακίνηση παράνομων μεταναστών καθώς υπάρχουν ορισμένα σημεία στο φράχτη που είναι ακόμα κενά. Σε αυτά οι διακινητές προσπαθουν να περάσουν τους παράνομους μετανάστες.



Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το χθεσινό περιστατικό στον Έβρο

«Σήμερα, Σάββατο 20 Ιουλίου 2024 και περί ώρα 18.20 σε παρέβρια περιοχή του Σουφλίου Έβρου, Έλληνες συνοριοφύλακες που περιπολούσαν στην περιοχή και κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποτροπής παράνομης εισόδου μεταναστών από την Τουρκία στη χώρα μας, δέχθηκαν πυροβολισμούς από άγνωστα άτομα ευρισκόμενα στην τουρκική πλευρά.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίσθηκε Έλληνας συνοριοφύλακας, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου για παροχή πρώτων βοηθειών.

Το όλο περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές».

Πηγή: skai.gr

