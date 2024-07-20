Δύσκολες ώρες περνάει ο διάσημος ηθοποιός Κλιντ Ίστγουντ καθώς έφυγε από τη ζωή η επί μια δεκαετία σύντροφός του Κριστίνα Σαντέρα σε ηλικία 61 ετών.

«Η Κριστίνα ήταν μια υπέροχη, στοργική γυναίκα και θα μου λείψει πάρα πολύ» ανακοίνωσε ο ηθοποιός την Πέμπτη γνωστοποιώντας την είδηση.

Την ίδια ώρα εκπρόσωπος της Warner Bros δήλωσε στο THR πως δεν θα υπάρξουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο της Κριστίνα Σαντέρα, καθώς ο Κλιντ Ίστγουντ θρηνεί ιδιωτικά την απώλειά της.

Η Σαντέρα και ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης φέρονται να γνωρίστηκαν όταν εργαζόταν ως οικοδέσποινα στο Mission Ranch Hotel and Restaurant του Ίστγουντ στο Carmel-by-the-Sea. Άρχισαν να βγαίνουν το 2014, αλλά ο Ίστγουντ παρέμεινε σιωπηλός σχετικά με τη σχέση τους κρατώντας την κρυφή.

Έκανε το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί με τον Ίστγουντ στα βραβεία Όσκαρ του 2015, όπου η ταινία του «American Sniper» ήταν υποψήφια για έξι Όσκαρ. Η Σαντέρα τον συνόδευσε επίσης σε εκδηλώσεις για το «Sully» το 2016, το «The Mule» το 2018 και το «Richard Jewell» το 2019.

Πριν από τη σχέση του με τη Σαντέρα, ο Ίστγουντ ήταν παντρεμένος με το μοντέλοΜάγκι Τζόνσον από το 1953 έως το 1984 και με την παρουσιάστρια ειδήσεων Ντίνα Ρουίζ από το 1996 έως το 2014.

