Ο Τραμπ ζητά αλλαγές στη συμφωνία με το Ιράν - Συναγερμός στον Ορμούζ για ύποπτη νάρκη

Σε νέα φάση έντονης διπλωματικής και επιχειρησιακής κινητικότητας εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει συμφωνία με την Τεχεράνη, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την πίεση στο Ιράν συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ζήτησε τροποποιήσεις στο προσχέδιο συμφωνίας που διαμόρφωσαν Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές, εστιάζοντας κυρίως στο ιρανικό πυρηνικό υλικό και στο χρονοδιάγραμμα διαχείρισής του. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ επιθυμεί πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Τεχεράνη, πέραν της γενικής δέσμευσης ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Το υπό συζήτηση πλαίσιο προβλέπει περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με τις πυρηνικές δεσμεύσεις του Ιράν και την άρση αμερικανικών κυρώσεων.

Την ίδια ώρα, η ένταση γύρω από το Στενό του Ορμούζ. Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν το M/V Lian Star, πλοίο με σημαία Γκάμπιας, το οποίο φέρεται να κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι παραβιάζοντας τον αμερικανικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, είχαν προηγηθεί περισσότερες από 20 προειδοποιήσεις, πριν αμερικανικό αεροσκάφος πλήξει το μηχανοστάσιο με πύραυλο Hellfire. Πρόκειται για το πέμπτο εμπορικό πλοίο που ακινητοποιείται, ενώ 116 έχουν ανακατευθυνθεί.

Το Ομάν, εν τω μεταξύ, εξέδωσε συναγερμό για ύποπτο πλωτό αντικείμενο, πιθανόν ναυτική νάρκη, εντός των χωρικών του υδάτων, την ώρα που το ιρανικό κοινοβούλιο ετοιμάζεται να εξετάσει νομοσχέδιο για τη διαχείριση του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος.

Παράλληλα, η κατάσταση στο μέτωπο του Λιβάνου κλιμακώνεται όλο και περισσότερο. Η λιβανέζικη κυβέρνηση κατηγορεί το Ισραήλ για «τακτική καμένης γης», καθώς κλιμακώνεται η χερσαία ισραηλινή προέλαση, ενώ η Χεζμπολάχ εντείνει τις επιθέσεις της κατά του βόρειου Ισραήλ.

