Ουρά αυτοκινήτων από Πλαταμώνα προς Λάρισα λόγω οχήματος που έβγαλε καπνούς

Στην σήραγγα Τ2 , στο ρεύμα προς Αθήνα, αυτοκίνητο που έμεινε μέσα στο τούνελ από μηχανική βλάβη, έβγαλε καπνούς .

Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί η κυκλοφορία.Υπάρχει ουρά αυτοκινήτων από Πλαταμώνα προς Λάρισα λόγω των εκδρομέων του τριημέρου.

Η αστυνομία ενημερώνει πως ήδη έχει επιληφθεί η Πυροσβεστική και σε λίγη ώρα θα απομακρυνθεί το ΙΧ και θα επιτραπεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο ρεύμα.

Πηγή: skai.gr

