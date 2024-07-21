Κριτική στον πρωθυπουργό για το θέμα της Attica Bank αλλά και για την ενεργειακή ακρίβεια, ασκεί με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για το θέμα της Attica Bank αναφέρει: «Πέρασαν περίπου δέκα ημέρες από τότε που ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης έφερε στην επιφάνεια το ζημιογόνο για το ελληνικό δημόσιο deal της Attica Bank κι επιτέλους ακούσαμε σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει για αυτή, χωρίς όμως να απαντά στο εξής απλό ερώτημα: Γιατί το Δημόσιο, έχοντας καταβάλει 950 εκατομμύρια ευρώ από το 2021, περιορίζεται πλέον στο 35%, ενώ οι ιδιώτες, δίνοντας μόλις 263 εκατομμύρια ευρώ, αποκτούν πλέον το 58% της τράπεζας; Αποφεύγει οιαδήποτε απάντηση γιατί και ο ίδιος γνωρίζει καλά ότι η συγκεκριμένη συγχώνευση, με τις ευλογίες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, συνιστά μία εξαιρετικά ζημιογόνα πράξη για το Δημόσιο και τα συμφέροντα των Ελλήνων φορολογούμενων».

Συνεχίζοντας την κριτική υποστηρίζει ότι «στο "κυριακάτικο διάγγελμά" του ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε στο ξεπερασμένο αφήγημα της δήθεν 'εισαγόμενης' ενεργειακής ακριβείας, προσπαθώντας να εξαπατήσει για μια ακόμη φορά τους καταναλωτές που πολύ γρήγορα θα βρεθούν σε απόγνωση, καθώς η εξαγγελία του για επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος θα αφορά, όπως φαίνεται, σε έκπτωση της τάξεως των 6-7Euro σε λογαριασμούς των 125Euro... Είναι γνωστό βέβαια ότι η κυβέρνηση κάνει ότι μπορεί για να μη στενοχωρήσει τους «φίλους» της, όπως έγινε και στο καρτέλ των διυλιστηρίων, όπου ενώ έχει τη δυνατότητα να φορολογήσει με βάση την Κομισιόν ως το 90% (όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ) των υπερκερδών φορολογεί για 2η φορά μόνο το 33%».

Υπενθυμίζει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ που «έχει ήδη προτείνει, από τον Μάιο, την θέσπιση Μηχανισμού παρακολούθησης και αποτροπής υπερκερδών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και πλαφόν 5% στο περιθώριο κέρδους των εταιρειών αυτών. Επιπλέον έχει προτείνει και την θέσπιση ειδικής έκπτωσης στη διάθεση προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας για τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, στο 50% της εκάστοτε τελικής βασικής τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό την συγκράτηση των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής».

Κλείνοντας κατηγορεί «την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι συνεχίζει να κάνει πολύ λίγα κι αυτά με μεγάλη καθυστέρηση, έχοντας φτάσει την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών πλέον στα όρια τους». ​

Πηγή: skai.gr

