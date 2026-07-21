Βρετανία: Ο Μπέρναμ ενέκρινε τη χρήση βρετανικών βάσεων για αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ενέκρινε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ για επιθέσεις που το Λονδίνο χαρακτηρίζει «αμυντικά πλήγματα» κατά του Ιράν, συνεχίζοντας την πολιτική του προκατόχου του, Κιρ Στάρμερ, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, ο Στάρμερ είχε συγκαλέσει την Παρασκευή σύσκεψη με ανώτερους υπουργούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους για να εξετάσουν τη βρετανική στάση, μετά την επανέναρξη των αμερικανικών επιχειρήσεων νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Τρίτη η Telegraph, ο Αμερικανός πρόεδρος πίεζε τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας να διατηρήσει την πρόσβαση στη βάση της RAF στο Φέρφορντ και στο Ντιέγκο Γκαρσία, καθώς εντείνει την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση θεωρείται η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση Μπέρναμ στις σχέσεις της με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ είχε συγκρουστεί με τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος παραιτήθηκε επισήμως τη Δευτέρα, επειδή αρχικά δεν είχε επιτρέψει σε βομβαρδιστικά B-2 να πλήξουν το Ιράν από το Ντιέγκο Γκαρσία, τη στρατηγικής σημασίας βάση στα νησιά Τσάγκος.



Πηγή: skai.gr

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