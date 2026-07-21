Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να επιτρέψει σε όλες τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποιούν απευθείας πτήσεις προς τον Λίβανο, μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Ειδικότερα, ο Τραμπ σημειώνει στην ανάρτησή του:

«Μετά τη συνάντησή μου με τον ορόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει αξιοσημείωτο έργο για τη μεταμόρφωση της χώρας του, δίνω εντολή στην κυβέρνησή μου να επιτρέψει σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ να πραγματοποιούν απευθείας πτήσεις προς τον Λίβανο, ώστε οι Αμερικανοί να μπορούν να επισκεφθούν εύκολα αυτή την όμορφη χώρα. Ελπίζω ότι και άλλες χώρες θα πράξουν το ίδιο. Καλή διασκέδαση! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.