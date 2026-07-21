Επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Μνημείο Πολέμου της Κορέας

Το Μνημείο Πολέμου της Κορέας επισκέφθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σεούλ.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ κατέθεσε στεφάνι προς τιμήν των μελών της Ελληνικής Εκστρατευτικής Δύναμης που θυσίασαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Η αιώνια μνήμη τους αποτελεί διαχρονική απόδειξη της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Κορέας», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.