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Επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Μνημείο Πολέμου της Κορέας

Ο υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στη Σεούλ και κατέθεσε στεφάνι προς τιμήν των μελών της Ελληνικής Εκστρατευτικής Δύναμης που θυσιάστηκαν στον πόλεμο

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Γεραπετρίτης

Το Μνημείο Πολέμου της Κορέας επισκέφθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σεούλ.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ κατέθεσε στεφάνι προς τιμήν των μελών της Ελληνικής Εκστρατευτικής Δύναμης που θυσίασαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Η αιώνια μνήμη τους αποτελεί διαχρονική απόδειξη της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Κορέας», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Νότια Κορέα Σεούλ Γιώργος Γεραπετρίτης
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