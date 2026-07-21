Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δεκατέσσερα νέα πτώματα ανασύρθηκαν από το ναυάγιο του MV Barima, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 41.

Ο αριθμός των επιβαινόντων που διασώθηκαν αυξήθηκε σε 77.

Οι αρχές εκτιμούν ότι στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 179 άνθρωποι, ενώ ο προηγούμενος απολογισμός ανέφερε 27 νεκρούς και 83 αγνοούμενους.

Δεκατέσσερα πτώματα ανασύρθηκαν σήμερα από την περιοχή του ναυαγίου του MV Barima, το οποίο βυθίστηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στα ανοικτά των ακτών της Γουιάνας, ανεβάζοντας σε 41 τον προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την κυβέρνηση της λατινοαμερικανικής χώρας. Παράλληλα, ανήλθε σε 77 ο αριθμός των επιβαινόντων που έχουν διασωθεί.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών, στο πλοίο επέβαιναν 179 άνθρωποι.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 27 νεκρούς και 83 αγνοούμενους.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, με τη συμμετοχή 16 σκαφών και δυτών. Εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.