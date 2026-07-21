Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέπεμψε τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Ολεξάντρ Σίρσκι, διορίζοντας στη θέση του τον στρατηγό Μιχαΐλο Ντραπάτι.

Η αποπομπή του έρχεται λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση του δημοφιλούς υπουργού Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, μια εξέλιξη που πυροδότησε κύμα διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι αρχικές πληροφορίες ότι η απομάκρυνση του Φεντόροφ συνδεόταν με τη σύγκρουσή του με τον Σίρσκι επιβεβαιώθηκαν σύντομα.

Στο βραδινό του διάγγελμα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι πρότεινε στον πρώην υπουργό Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, η αιφνιδιαστική αποπομπή του οποίου πυροδότησε πολιτική κρίση, να αναλάβει μια «σημαντική θέση» με αρμοδιότητα την εποπτεία του τεχνολογικού τομέα του κράτους.

Ο 35χρονος Φεντόροφ είχε αποσπάσει ευρεία αναγνώριση για την αναδιοργάνωση του υπουργείου Άμυνας, τον εκσυγχρονισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και την προώθηση μεταρρυθμίσεων με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Αντίθετα, ο 60χρονος Σίρσκι θεωρείται από πολλούς στην Ουκρανία εκπρόσωπος της σοβιετικής στρατιωτικής σχολής, με απροθυμία να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στον στρατό.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Σίρσκι για τον ρόλο του στην επιτυχή υπεράσπιση του Κιέβου κατά τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας το 2022, καθώς και για τη συμβολή του σε άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Ντραπάτι, μέχρι πρότινος διοικητής των Κοινών Δυνάμεων της Ουκρανίας, θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής και έμπειρος στρατηγός με σημαντική πολεμική δράση.

«Όλες οι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν αύριο», έγραψε ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η χώρα θα συνεχίσει να πραγματοποιεί πλήγματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος υπό τη διοίκηση του νέου αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων.





Πηγή: skai.gr

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