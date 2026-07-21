Η μαρτυρία του επιβάτη της Ryanair που παρασύρθηκε έξω από το παράθυρο

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του 61χρονου Σέρβου επιχειρηματία Λιούμπισα Κάροβιτς, του επιβάτη της πτήσης FR1879 της Ryanair που παρασύρθηκε κατά το ήμισυ έξω από το αεροσκάφος όταν έσπασε παράθυρο κατά τη διάρκεια πτήσης από την Ελλάδα προς τη Γερμανία.

Έντεκα ημέρες μετά το περιστατικό, ο Κάροβιτς περιγράφει πως τον «στοιχειώνει» ο εκκωφαντικός θόρυβο της θραύσης του παραθύρου, ο οποίος τον ξύπνησε ενώ κοιμόταν στη θέση 11F.

«Αυτό που θυμάμαι είναι η έκρηξη. Είναι ο ήχος πριν από το χάος, ο ήχος που ακούω κάθε φορά που κλείνω τα μάτια μου για να κοιμηθώ», είπε σε συνέντευξή του στον Guardian.

«Είμαι ζωντανός από θαύμα»

Ο 61χρονος, που εξακολουθεί να φορά αυχενικό κολάρο μετά τον τραυματισμό του, φέρει σοβαρά εγκαύματα και εκτεταμένους μώλωπες στο δεξί χέρι και στο στήθος.

Όπως περιγράφει, όταν το αεροσκάφος αποσυμπιέστηκε, παρασύρθηκε από τη μέση και πάνω έξω από το σπασμένο παράθυρο, σε ύψος περίπου 15.000 ποδιών, ενώ το αεροπλάνο πετούσε με ταχύτητα άνω των 600 χιλιομέτρων την ώρα.

«Είμαι τυχερός. Δε θυμάμαι πολλά και εξακολουθώ να πονάω στο κεφάλι και στον αυχένα, αλλά είμαι ζωντανός. Ίσως, με έσωσε η ζώνη ασφαλείας. Ίσως, ήταν η μοίρα. Πιστεύω στον Θεό και τον ευχαριστώ κάθε μέρα», ανέφερε.

Ο δικηγόρος του στην Ελλάδα, Βασίλης Τσιάρας, χαρακτήρισε την επιβίωσή του «θαύμα», λέγοντας ότι ο πελάτης του «είδε το χάρο με τα μάτια του».

Οι επιβάτες τον κράτησαν μέσα στο αεροσκάφος

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, αμέσως μετά τη θραύση του παραθύρου έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου, επικράτησε πανικός και αντικείμενα εκτοξεύονταν μέσα στην καμπίνα λόγω της αποσυμπίεσης.

Οι υπόλοιποι επιβάτες έσπευσαν να συγκρατήσουν τον 61χρονο για να μην παρασυρθεί ολοκληρωτικά έξω από το αεροσκάφος.

«Έτρεξα προς το μέρος του. Κανένα μέλος του πληρώματος δε βοήθησε εκείνη τη στιγμή. Ήταν οι επιβάτες. Ένας άνδρας, που πιστεύω ότι ήταν Αλβανός, προσπάθησε αρχικά να φράξει το άνοιγμα- αρχικά με μια τσάντα, η οποία παρασύρθηκε αμέσως στο κενό, και στη συνέχεια με μια βαλίτσα. Αυτό τελικά λειτούργησε. Του χρωστάμε τη ζωή του συζύγου μου», είπε η σύζυγός του, Σβετλάνα, η οποία καθόταν τρεις σειρές πιο πίσω, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές.

Η ίδια ανέφερε ότι ο σύζυγός της έμεινε για περίπου δύο λεπτά με το κεφάλι και το δεξί του χέρι έξω από το αεροσκάφος.

Διαμάχη με τη Ryanair

Η Ryanair υπερασπίστηκε το πλήρωμα καμπίνας, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι κατά την αποσυμπίεση τόσο οι επιβάτες όσο και το πλήρωμα ήταν υποχρεωμένοι να παραμείνουν δεμένοι με τις ζώνες τους και να χρησιμοποιήσουν μάσκες οξυγόνου. Σύμφωνα με την εταιρεία, μόλις το αεροσκάφος κατέβηκε σε ασφαλές ύψος, το πλήρωμα μετέφερε τον τραυματία δίπλα στη σύζυγό του, έφερε κοντά του γιατρό ο οποίος βρισκόταν στην πτήση και είχε ήδη ζητήσει να βρίσκεται σε αναμονή ιατρική βοήθεια, κατά την προσγείωση στη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, ο δικηγόρος του 61χρονου αμφισβητεί αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι το πλήρωμα βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και ότι οι επιβάτες ήταν εκείνοι που προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και νερό στον τραυματία.

«Δε θέλω να ξαναμπώ σε αεροπλάνο»

Οι γιατροί εκτιμούν ότι η αποκατάσταση θα είναι μακρά, ενώ ο Κάροβιτς θα πρέπει να φορά αυχενικό κολάρο για τουλάχιστον έξι εβδομάδες, προτού αποφασιστεί αν θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Ο ίδιος δηλώνει πως δύσκολα θα ταξιδέψει ξανά αεροπορικώς, ενώ ξεκαθαρίζει ότι θα διεκδικήσει αποζημίωση.

«Υπάρχουν εικόνες που επιστρέφουν συνεχώς στο μυαλό μου – ο ήχος της έκρηξης και το χάος. Θέλω να αναρρώσω, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει και αποζημίωση, όχι μόνο μηνύματα της εταιρείας για επαναπρογραμματισμό της πτήσης», ανέφερε.

«Να φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας σας. Δε θέλω κανείς να ζήσει αυτό που έζησα εγώ», τονίζει στέλνοντας το δικό του μήνυμα στο ταξιδιωτικό κοινό.

Πηγή: skai.gr

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