Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη κατά τις πρωινές ώρες της 21 Ιουλίου, σε περιοχή της Αττικής, ένας ημεδαπός άνδρας, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ακατέργαστης κάνναβης.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δράση του στην καλλιέργεια κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ, πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι καλλιεργούσε σε εξωτερικό χώρο οικίας, σε γλάστρες, δύο δενδρύλλια κάνναβης, ύψους 105 εκατοστών το καθένα, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία βρέθηκε στην κατοχή του ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 40 γραμμαρίων.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 40 γραμμαρίων, δύο δενδρύλλια κάνναβης, δύο γλάστρες και τρία πλαστικά μπουκάλια με λίπασμα.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για έτερα αδικήματα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

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