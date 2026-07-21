Η Γαλλία απαγορεύει τα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Το γαλλικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη νομοσχέδιο που περιορίζει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις επιπτώσεις των social media στην υγεία και την ασφάλεια των ανηλίκων.

Μετά την Αυστραλία, που απαγόρευσε πρώτη στον κόσμο τα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, η Γαλλία γίνεται η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που λαμβάνει αντίστοιχο μέτρο.

«Η Γαλλία ανοίγει τον δρόμο, καθώς γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θεσπίζει ψηφιακή ενηλικίωση», δήλωσε η υφυπουργός αρμόδια για την Τεχνητή Νοημοσύνη, Αν Λε Ενάνφ.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε τόσο από τη Γερουσία όσο και από την Εθνοσυνέλευση.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιθυμεί ο νόμος να τεθεί σε ισχύ πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Βάσει της νέας νομοθεσίας, από την 1η Σεπτεμβρίου τα παιδιά κάτω των 15 ετών δεν θα μπορούν να δημιουργούν λογαριασμό σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Οι εταιρείες θα έχουν περιθώριο τεσσάρων μηνών για να κλείσουν τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς, ενώ θα υποχρεωθούν να εφαρμόζουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας που θα έχουν εγκριθεί από τη γαλλική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης αντιτίθενται γενικά σε καθολικές απαγορεύσεις, υποστηρίζοντας ότι διαθέτουν ήδη μέτρα προστασίας για τους ανήλικους χρήστες, όπως ηλικιακούς περιορισμούς. Ωστόσο, έχουν δεσμευθεί ότι θα συμμορφωθούν όπου οι κυβερνήσεις θεσπίζουν σχετική νομοθεσία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται παράλληλα το δικό της κανονιστικό πλαίσιο για την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα εξετάσει κατά πόσο ο γαλλικός νόμος συνάδει με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.

«Σας αφήσαμε μέσα σε αυτή τη ζούγκλα και σας στέρησε την προσοχή», είχε δηλώσει ο Μακρόν σε εκδήλωση με εφήβους τον Απρίλιο, αναφερόμενος στην έλλειψη κανόνων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πρέπει να επιβραδύνουμε τους ρυθμούς και να σας βοηθήσουμε να γίνετε ενήλικες και, πάνω απ' όλα, πολίτες. Γι' αυτό θέλουμε να πούμε ότι πριν από τα 15 χρόνια, τέλος τα social media».



Πηγή: skai.gr

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