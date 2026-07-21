Ιράν: Πυρκαγιά σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Σιράζ – Αδιευκρίνιστα τα αίτια

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Σιράζ του νοτίου Ιράν, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χωρίς να διευκρινίζει τα αίτια.
«Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης στους λόφους του Ντεράκ και στα βουνά κοντά στην Πύλη του Κορανίου στο Σιράζ. Πυκνός καπνός και φλόγες είναι ορατές από πολλά σημεία της πόλης», αναφέρει το IRNA.
Ο Μαχμούντ Φαρμανί, εκπρόσωπος Τύπου των περιφερειακών υπηρεσιών ασφαλείας, δήλωσε ότι περίπου 100 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά στα βοσκοτόπια και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.
Η συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε στο στόχαστρο αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.
- Ο Ζελένσκι απέπεμψε τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τις μαζικές διαδηλώσεις - Αναλαμβάνει ο Μιχαΐλο Ντραπάτι
- Εντολή Τραμπ για απευθείας πτήσεις αεροπορικών εταιρειών στον Λίβανο, «ώστε οι Αμερικανοί να μπορούν να επισκεφθούν αυτή την όμορφη χώρα»
- «Θυμάμαι μόνο την έκρηξη»- Η συγκλονιστική μαρτυρία του επιβάτη της Ryanair που σφηνώθηκε στο παράθυρο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.