Ιράν: Πυρκαγιά σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Σιράζ – Αδιευκρίνιστα τα αίτια

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Σιράζ του νοτίου Ιράν, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χωρίς να διευκρινίζει τα αίτια.

«Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης στους λόφους του Ντεράκ και στα βουνά κοντά στην Πύλη του Κορανίου στο Σιράζ. Πυκνός καπνός και φλόγες είναι ορατές από πολλά σημεία της πόλης», αναφέρει το IRNA.

Ο Μαχμούντ Φαρμανί, εκπρόσωπος Τύπου των περιφερειακών υπηρεσιών ασφαλείας, δήλωσε ότι περίπου 100 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά στα βοσκοτόπια και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.

Η συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε στο στόχαστρο αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

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