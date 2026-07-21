Κακά μαντάτα για ΑΕΚ: Βασικός για τη Χάποελ Μπερ Σεβά ο Κάνγκουα

Κακά μαντάτα για ΑΕΚ με Κάνγκουα. Ο 27χρονος μέσος είναι κανονικά βασικός για τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο παιχνίδι με τη Βίκινγκουρ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Αυτή η εξέλιξη δένει τα χέρια των ανθρώπων της Ένωσης, αφού αυτό σημαίνει αυτόματα ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα playoffs με την πρωταθλήτρια Ελλάδος, που θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει από τη League Phase και μετά, αν τον αποκτήσει.

Συνεπώς, η ΑΕΚ καλείται να αποφασίσει για το αν θα φουλάρει για να αποκτήσει (αν δεν τον έχει κλείσει ήδη) έναν παίκτη, στον οποίο δεν μπορεί να υπολογίζει σε δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Κάνγκουα έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media, γράφοντας: «Ημέρα αγώνα, πάμε παιδιά», χωρίς πάντως να δίνει κάποια ένδειξη για το αν θα βρεθεί τελικά στην αποστολή ή θα αγωνιστεί απέναντι στη Βίκινγκουρ.

Πηγή: skai.gr

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