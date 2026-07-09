Αναγκαστική προσγείωση για F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου - Βίντεο

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποίησε μαχητικό F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Το μαχητικό είχε ξεκινήσει από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο.

Ο χειριστής του μαχητικού αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του.

Εξετάζονται τα αίτια που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση. Εκτιμάται ότι το πρόβλημα εντοπίζεται σε πιθανή απώλεια του υδραυλικού συστήματος που δεν επέτρεψε να λειτουργήσουν τα σκέλη προσγείωσης του μαχητικού.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.