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Αναγκαστική προσγείωση για F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου - Βίντεο

Καλά στην υγεία του ο πιλότος - Εξετάζονται τα αίτια που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση

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F16

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποίησε μαχητικό F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Το μαχητικό είχε ξεκινήσει από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο. 

Ο χειριστής του μαχητικού αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του.

Εξετάζονται τα αίτια που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση. Εκτιμάται ότι το πρόβλημα εντοπίζεται σε πιθανή απώλεια του υδραυλικού συστήματος που δεν επέτρεψε να λειτουργήσουν τα σκέλη προσγείωσης του μαχητικού.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: F16 Ζάκυνθος πολεμική αεροπορία
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