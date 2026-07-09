Μειώσεις τιμών: Τα προϊόντα που μπαίνουν στη νέα λίστα του υπουργείου Ανάπτυξης

Στη δημοσιότητα δόθηκε η λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της συμφωνίας του υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία, τους προμηθευτές, τις πολυεθνικές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Η πρωτοβουλία, που είχε προαναγγείλει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, περνά πλέον στο στάδιο της εφαρμογής, με στόχο οι χαμηλότερες τιμές να αποτυπωθούν στα ράφια των καταστημάτων από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στη σχετική διαδικασία συμμετείχαν όλοι οι κρίκοι της εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο να επιλεγούν προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη λίστα

Η συμφωνία αφορά βασικές κατηγορίες προϊόντων καθημερινής χρήσης, με τις επιχειρήσεις να δεσμεύονται για μειώσεις τιμών σε επιλεγμένους κωδικούς.

Στη λίστα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Νωπό κρέας: μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά

Γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά

Ψωμί και αλεύρι

Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια

Ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες

Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες

Καφές, δημητριακά

Σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή

Αναψυκτικά

Καθαριστικά (Απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης)

Προϊόντα προσωπικής υγιεινής

Σχολικά είδη

Οι τελικές τιμές και οι ακριβείς κωδικοί προϊόντων αναμένεται να εμφανίζονται σταδιακά στα καταστήματα από τον Σεπτέμβριο, καθώς οι επιχειρήσεις θα προχωρούν στις απαραίτητες προσαρμογές στα συστήματα τιμολόγησης.



Πηγή: skai.gr

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