Συνελήφθη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, πρωινές ώρες της 6-7-2026, 50χρονος εμπλεκόμενος σε υπόθεση εξαπάτησης γυναίκας που διαπράχθηκε μέσω τηλεφωνικής κλήσης, με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή της Βούλας.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος μαζί με συνεργούς του, την 4-7-2026 επικοινώνησαν τηλεφωνικά με 71χρονη γυναίκα, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενου κινδύνου διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, της ζήτησαν να τοποθετήσει χρηματικό ποσό και τιμαλφή εντός σακούλας, τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο, τα οποία και της αφαίρεσαν.

Η εκτιμώμενη χρηματική αξία των αφαιρεθέντων υπολογίζεται γύρω στις 200.000 ευρώ.

Σε βάρος του 50χρονου, ο οποίος τακτοποιήθηκε από την προανακριτική έρευνα, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, διακεκριμένη κλοπή και πλαστογραφία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συνεργοί του, οι οποίοι αναζητούνται.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην κατοχή, όσο και σε οικίες του κατηγορουμένου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τιμαλφή, πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την τέλεση της απάτης, το οποίο έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου.

Σημειώνεται ότι ο 50χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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