Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής για τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και έχει πλέον οριοθετηθεί.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει έως τώρα το ανακριτικό της Πυροσβεστικής, το «επίκεντρο» της πυρκαγιάς εκτιμάται ότι ήταν χώρος συνεργείου, στον οποίο εκτελούσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης δύο εργάτες και προκλήθηκε πιθανόν από σπινθήρες. Και οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν σοβαρά και έχουν διασωληνωθεί.

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Δεύτερη έκρηξη

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς κι ενώ στο σημείο έσπευσαν και άλλα άτομα από διπλανές επιχειρήσεις για δουν τι έχει συμβεί, ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη, πιθανόν σε βυτίο με υπολείμματα προπανίου, το οποίο βρισκόταν στο συνεργείο για επισκευή αναρτήσεων.

Τρεις οι διασωληνωμένοι

Από τα 10 άτομα που τραυματίστηκαν έξι μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Από αυτούς, ένας διασωληνωμένος διακομίζεται στο ΚΑΤ, άλλος στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Από τους υπολοίπους τρεις νοσηλευόμενους μη διασωληνωμένους, ένας έφυγε, και άλλος μεταφέρεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο και παραμένει ένας για νοσηλεία.

Στο «Αττικόν» Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν πέντε άτομα, εκ των οποίων ο ένας διασωληνώθηκε και μεταφέρεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων του ΚΑΤ.

Τα υπόλοιπα 4 άτομα προσήλθαν μόνα τους με αναπνευστικά πρόβλήματα. Το ΕΚΑΒ επιχειρούσε από την πρώτη στιγμή στο σημείο της πυρκαγιάς με τρία ασθενοφόρα. Ένα άτομο, ο 11ος, πήρε άμεσα εξιτήριο.

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Πηγή: skai.gr

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