Νέα φωτιά στον Ασπρόπυργο - Καίγονται σκουπίδια

Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε απορρίμματα στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει πλησίον καταυλισμού Ρομά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα, με την κατάσβεση να δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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