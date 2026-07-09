Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, υποστηρίζει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη που αποτελεί απάντηση στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας για το casuse belli.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε την Τέταρτη στο casus belli, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αποτελεί μία «ιστορική ανορθογραφία», και προσθέτοντας ότι «η απειλή πολέμου δεν ταιριάζει με το κλίμα της συμμαχίας. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να την αφήσουμε πίσω».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας

«Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς

»Η Τουρκία τόνισε ότι υποστηρίζει τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και την επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων μέσω εποικοδομητικού διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας.



»Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνουμε ότι η αποφυγή ρητορικής που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις θα συμβάλει θετικά στις διμερείς σχέσεις και υπενθυμίζουμε σε όλους για άλλη μια φορά ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές».



«Συμφωνώ με Μητσοτάκη, πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο»



«Μήνυμα υπέρ της συνέχισης του διαλόγου» με την Ελλάδα έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, απαντώντας σε ερώτηση του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλη Κωστίδη.

Ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη περί επίλυσης του ζητήματος των θαλάσσιων ζωνών και της διατήρησης ενός εποικοδομητικού κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη πως οι δύο χώρες, ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, πρέπει να επιλύσουν τις εκκρεμότητές τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο.

Πηγή: skai.gr

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