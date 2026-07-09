Βενζίνη: Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη από την επόμενη εβδομάδα - Έως 2,15 ευρώ στα νησιά

Νέα ανοδική πορεία στις τιμές των καυσίμων αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με την αμόλυβδη βενζίνη να ξεπερνά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρατηριούχων, το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, προειδοποίησε ότι η αύξηση θα γίνει αισθητή στην αγορά από την επόμενη εβδομάδα, ενώ στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές αναμένεται να κινηθούν ακόμη υψηλότερα, φτάνοντας έως και τα 2,15 ευρώ το λίτρο.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Παπαγεωργίου ανέφερε ότι η κατάσταση στην αγορά καυσίμων δεν έχει παρουσιάσει ουσιαστική αποκλιμάκωση μετά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διεθνείς αγορές εξακολουθούν να επηρεάζονται από έντονες διακυμάνσεις.

Όπως εξήγησε, οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν συχνά απότομες μεταβολές, με αυξήσεις που μπορεί να διαρκούν μικρά χρονικά διαστήματα, αλλά στη συνέχεια να υποχωρούν χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πίεση στις τελικές τιμές εξαφανίζεται.

Αύξηση στις τιμές των διυλιστηρίων

Ο πρόεδρος των πρατηριούχων σημείωσε ότι ήδη έχει καταγραφεί άνοδος στις τιμές των διυλιστηρίων, εξέλιξη που αναμένεται να περάσει σταδιακά στις αντλίες.

«Η τιμή της βενζίνης στα διυλιστήρια ανέβηκε από περίπου 78 λεπτά στα 79 με 80 λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αντίστοιχη αύξηση σημειώθηκε και στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο αυξήθηκε περίπου κατά τρία λεπτά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτές οι μεταβολές θα φανούν στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές από την επόμενη εβδομάδα.

Η διακίνηση του αργού και η αυξημένη ζήτηση κρατούν ψηλά τις τιμές

Αναφερόμενος στους λόγους που διατηρούν τις τιμές των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα, ο Νίκος Παπαγεωργίου στάθηκε κυρίως στη δυσκολία ομαλής μεταφοράς του αργού πετρελαίου.

Όπως είπε, η διακίνηση μέσω κρίσιμων θαλάσσιων περασμάτων δεν έχει επανέλθει πλήρως στους κανονικούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα αρκετά δεξαμενόπλοια να χρειάζονται συνοδεία πολεμικών πλοίων για να κινηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και η αυξημένη θερινή ζήτηση, ιδιαίτερα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπου η τουριστική περίοδος αυξάνει την κατανάλωση και διατηρεί τις τιμές των διυλιστηρίων σε υψηλά επίπεδα.

Ο κ. Παπαγεωργίου εκτίμησε ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν μεταβολές τους επόμενους μήνες.

«Θα έχουμε διακυμάνσεις από τα 72 έως τα 80 δολάρια το βαρέλι τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο», ανέφερε, εξηγώντας ότι αυτή η αστάθεια θα συνεχίσει να επηρεάζει τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα.

Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη - Μεγαλύτερη επιβάρυνση στα νησιά

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προέδρου των πρατηριούχων Αττικής, η μέση τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να κινηθεί σε επίπεδα μεταξύ 1,95 και 2,15 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με την περιοχή.

Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι τιμές στα νησιά, όπου, όπως ανέφερε, η αμόλυβδη έχει ήδη ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ.

Η βασική αιτία είναι το αυξημένο κόστος μεταφοράς, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά την τελική τιμή. «Το μεταφορικό κόστος προσθέτει περίπου 14 με 15 λεπτά το λίτρο», σημείωσε.

Η διαφορά αυτή γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στις τουριστικές περιοχές, όπου η ζήτηση είναι αυξημένη κατά τους θερινούς μήνες.

«Το περιθώριο κέρδους των πρατηρίων είναι 8 έως 10 λεπτά»

Ο Νίκος Παπαγεωργίου αναφέρθηκε και στη συζήτηση γύρω από τα περιθώρια κέρδους των πρατηρίων, υπογραμμίζοντας ότι το ποσό που απομένει στους επαγγελματίες του κλάδου είναι περιορισμένο.

«Το μικτό περιθώριο κέρδους των πρατηρίων είναι 8 με 10 λεπτά το λίτρο», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα τόνισε ότι το μεγαλύτερο μέρος της τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής δεν αφορά το κέρδος των πρατηριούχων, αλλά φόρους και επιβαρύνσεις.

Όπως ανέφερε, πάνω από το 52% της τελικής τιμής των καυσίμων αποτελείται από φόρους, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το τελικό κόστος για τον οδηγό.



Πηγή: skai.gr

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