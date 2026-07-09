Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν επιθέσεις κατά του Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Ειδικότερα, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο, όπως ανέφεραν, «να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ».

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… July 8, 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για τις πρόσφατες αδικαιολόγητες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και πληρωμάτων που πλέουν στην περιοχή του Ορμούζ. Η απόφαση ακολούθησε τις αναφορές της βρετανικής υπηρεσίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO), σύμφωνα με τις οποίες τρία δεξαμενόπλοια επλήγησαν από άγνωστα βλήματα στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν «έχει λήξει» και ότι η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν μέσα στη νύχτα, ως απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον πλοίων στη ζωτικής σημασίας διεθνή θαλάσσια οδό.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν απείλησε ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο του Στενού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV το οποίο επικαλείται πηγή με γνώση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη προειδοποίησε επίσης ότι θα πλήξει στόχους του «εχθρού» σε αναλογία τουλάχιστον δύο προς ένα, σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών.

Όπως μεταδίδουν τα ιρανικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, εκρήξεις ακούστηκαν στις ιρανικές πόλεις Σιρίκ και Μπαντάρ Αμπάς, στην περιοχή κοντά στο Κοναράκ και το Τσαμπαχάρ, στο νησί Αμπού Μούσα και στην επαρχία Μπουσέρ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, η ακριβής τοποθεσία των εκρήξεων στο Μπουσέρ δεν είναι γνωστή. Το ιρανικό πρακτορείο Nournews, το οποίο συνδέεται με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, ανέφερε ότι ο πυρηνικός σταθμός στο Μπουσέρ δεν υπέστη ζημιές.

Το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB μετέδωσε ότι θραύσματα από βλήματα που χρησιμοποιήθηκαν στις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν έπληξαν το νοσοκομείο Ιμάμ Άλι στο Τσαμπαχάρ.

Το ιρανικό πρακτορείο Nournews μετέδωσε στο μεταξύ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα «μαζική» επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

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