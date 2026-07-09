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Κομισιόν για το δώρο Ερντογάν στη Φον ντερ Λάιεν: Το όπλο θα απενεργοποιηθεί και θα δοθεί σε στρατιωτικό μουσείο

«Το πυροβόλο όπλο θα μεταφερθεί και θα φυλαχθεί με ασφαλή τρόπο», εξήγησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Όλαφ Γκιλ

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Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

«Το πυροβόλο όπλο θα μεταφερθεί και θα φυλαχθεί με ασφαλή τρόπο. Αφού απενεργοποιηθεί και καταστεί μη λειτουργικό, πρόθεση της προέδρου είναι να το δωρίσει σε στρατιωτικό μουσείο», απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Όλαφ Γκιλ για το δώρο που έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως δήλωσε ο κ. Γκιλ για την τριμερή συνάντηση της προέδρου της Κομισόν με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Τούρκο ηγέτη: «Συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Η συζήτηση περιλάμβανε θέματα άμυνας, μετανάστευσης και κινητικότητας, καθώς και εμπορίου και βιομηχανικής πολιτικής. Επικεντρώθηκε επίσης σε ευρύτερα γεωπολιτικά ζητήματα, όπως το Κυπριακό, η Ουκρανία, η περιοχή του Καυκάσου και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή».
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όπλο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
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