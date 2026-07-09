«Το πυροβόλο όπλο θα μεταφερθεί και θα φυλαχθεί με ασφαλή τρόπο. Αφού απενεργοποιηθεί και καταστεί μη λειτουργικό, πρόθεση της προέδρου είναι να το δωρίσει σε στρατιωτικό μουσείο», απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Όλαφ Γκιλ για το δώρο που έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως δήλωσε ο κ. Γκιλ για την τριμερή συνάντηση της προέδρου της Κομισόν με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Τούρκο ηγέτη: «Συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Η συζήτηση περιλάμβανε θέματα άμυνας, μετανάστευσης και κινητικότητας, καθώς και εμπορίου και βιομηχανικής πολιτικής. Επικεντρώθηκε επίσης σε ευρύτερα γεωπολιτικά ζητήματα, όπως το Κυπριακό, η Ουκρανία, η περιοχή του Καυκάσου και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή».



Πηγή: skai.gr

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