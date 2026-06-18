19 | Ἔστιν οὖν τραγωδία : Το βάρος της ευθύνης

Η επιλογή και η ευθύνη.
Πόσο υπεύθυνος είναι ο άνθρωπος για τις πράξεις του όταν έχει παραπλανηθεί;
Και μπορεί η πλάνη να τον απαλλάξει από τις συνέπειες των επιλογών του;
Με αφορμή τον Αίαντα του Σοφοκλή, ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος της Καθημερινής, ο Περικλής Βαλλιάνος, καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο αείμνηστος Βασίλης Παπαβασιλείου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας, συζητούν για την ευθύνη, την αἰδώ, την αισχύνη και τις αξίες του κόσμου της αρχαίας τραγωδίας.
Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε
Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου
Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου