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Ἔστιν οὖν τραγωδία
#19 | Ἔστιν οὖν τραγωδία : Το βάρος της ευθύνης

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Η επιλογή και η ευθύνη. Πόσο υπεύθυνος είναι ο άνθρωπος για τις πράξεις του όταν έχει παραπλανηθεί; Και μπορεί η πλάνη να τον απαλλάξει από τις συνέπειες των επιλογών του; Με αφορμή τον Αίαντα του Σοφοκλή, ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος της Καθημερινής, ο Περικλής Βαλλιάνος, καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο αείμνηστος Βασίλης Παπαβασιλείου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας, συζητούν για την ευθύνη, την αἰδώ, την αισχύνη και τις αξίες του κόσμου της αρχαίας τραγωδίας.

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Η επιλογή και η ευθύνη.

Πόσο υπεύθυνος είναι ο άνθρωπος για τις πράξεις του όταν έχει παραπλανηθεί;

Και μπορεί η πλάνη να τον απαλλάξει από τις συνέπειες των επιλογών του;

Με αφορμή τον Αίαντα του Σοφοκλή, ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος της Καθημερινής, ο Περικλής Βαλλιάνος, καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο αείμνηστος Βασίλης Παπαβασιλείου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας, συζητούν για την ευθύνη, την αἰδώ, την αισχύνη και τις αξίες του κόσμου της αρχαίας τραγωδίας.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου

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