Κυψέλη: Ποιος είναι ο Αφγανός πυγμάχος που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας εθελόντριας

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας εθελόντριας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος στην Κυψέλη

Βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της γυναίκας γνωστής και ως Λίζα είναι ο 26χρονος Αφγανός πυγμάχος Σαρίφ Αχμαντζάι ο οποίος και συνελήφθη την Κυριακή. Οι ελληνικές Αρχές τον συνέλαβαν μετά από πολυήμερη έρευνα, κατά την οποία συγκέντρωσαν στοιχεία από κάμερες ασφαλείας, ψηφιακά δεδομένα και καταθέσεις μαρτύρων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο Αχμαντζάι φέρεται να σκότωσε τη Ρος στο διαμέρισμα όπου διέμενε στα Πατήσια, στη συνέχεια να τοποθέτησε τη σορό της σε βαλίτσα και να την άφησε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Το βίντεο με τη βαλίτσα

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που καταγράφηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου, φέρονται να δείχνουν τον Αφγανό πυγμάχο να μεταφέρει μια βαλίτσα με ροδάκια στους δρόμους της Αθήνας, κρατώντας παράλληλα ένα μπλε σακίδιο. Λίγα λεπτά αργότερα καταγράφεται να αποχωρεί από το εγκαταλελειμμένο οικόπεδο χωρίς τις αποσκευές.

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Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης υλικό που δείχνει τον ύποπτο να φτάνει το βράδυ της 15ης Ιουλίου στο διαμέρισμα της Βρετανίδας με αυτοκίνητο που ανήκε στη σύζυγό του, την Αμερικανίδα Κρίστιαν Αλέινα Χολ. Το ζευγάρι φέρεται να γνώριζε τη Ρος μέσω της κοινής τους δράσης σε χριστιανική οργάνωση που υποστήριζε πρόσφυγες στην Αθήνα, ενώ είχε και κλειδί του διαμερίσματος.

Κατά την απολογία του, ο Αχμαντζάι φέρεται να ισχυρίστηκε ότι βρήκε τη Ρος ήδη νεκρή στο μπάνιο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες για αναλήψεις χρημάτων, ενώ έστειλε μηνύματα από το κινητό της σε συγγενείς και φίλους, προσποιούμενος ότι ήταν εκείνη, ώστε να μην κινήσει υποψίες.

Ο κομβικός ρόλος της συζύγου του

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως είχε η σύζυγός του. Η ίδια ενημέρωσε την αστυνομία ότι ο άνδρας της είχε αρχίσει να συμπεριφέρεται περίεργα μετά τις 15 Ιουλίου και αποκάλυψε πως, μέσω εφαρμογής κοινής τοποθεσίας, διαπίστωσε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της Ρος. Όταν αργότερα βρέθηκε η σορός της Βρετανίδας, εγκατέλειψε το σπίτι τους μαζί με το μωρό τους και παρέδωσε στις Αρχές 2.550 ευρώ και ένα νέο κινητό τηλέφωνο που της είχε δώσει ο σύζυγός της, πιστεύοντας ότι είχαν αγοραστεί με χρήματα του θύματος.

Σε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού οι αστυνομικοί εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μεταλλικό ομοίωμα πιστολιού τύπου Glock και ένα στρατιωτικού τύπου μαχαίρι.

Ο Αχμαντζάι είχε φτάσει στη Λέσβο το 2016 ως πρόσφυγας από το Αφγανιστάν, είχε ασπαστεί τον χριστιανισμό και αργότερα παντρεύτηκε την Αμερικανίδα εθελόντρια. Μαζί ίδρυσαν την οργάνωση «Love Every Nation Athens», μέσω της οποίας προσέφεραν βοήθεια σε πρόσφυγες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, είχε ξεκινήσει επαγγελματική καριέρα στην πυγμαχία, με δύο αγώνες στην Αθήνα.

Ο λόγος της αντιπαράθεσης

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ύποπτος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε έρθει σε έντονη αντιπαράθεση με τη Ρος, επειδή εκείνη προσπαθούσε να τον πείσει να ενταχθεί σε πιο αυστηρή χριστιανική ομάδα. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η διαφωνία αυτή να αποτέλεσε το κίνητρο της δολοφονίας.

Η Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, καταγόμενη από το Εδιμβούργο, επισκεπτόταν συχνά την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ως εθελόντρια σε οργανώσεις που υποστήριζαν πρόσφυγες, άστεγους και άλλες ευάλωτες ομάδες. Η τελευταία επιβεβαιωμένη επικοινωνία της καταγράφηκε το βράδυ της 15ης Ιουλίου. Στη συνέχεια, φίλοι και συγγενείς λάμβαναν μηνύματα από το κινητό της, όμως σύντομα κατάλαβαν ότι ο τρόπος γραφής δεν ταίριαζε με εκείνη και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Ο 26χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών της Αθήνας για να απολογηθεί σχετικά με την υπόθεση.



Πηγή: skai.gr

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