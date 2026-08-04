Μάχη με τις φλόγες για 5η ημέρα στη Δυτική Αττική - Live όλες οι εξελίξεις

Για 5η ημέρα ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη Δυτική Αττική και η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βοιωτία.

Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζεται σε τρία σημεία, στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις «δούλευαν» όλο το βράδυ για να περιοριστούν οι εστίες φωτιάς και να αναχαιτιστούν οι αναζωπυρώσεις, για τις οποίες θα συνεχίσουν να βρίσκονται επί ποδός, καθώς όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει περιθώριο εφυσηχασμού. Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις από αέρος για να ενισχύσουν εκ νέου τη μάχη της κατάσβεσης.

Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν χθες Δευτέρα για απομάκρυνση πολιτών από τις εξής περιοχές: Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΒΙ.ΠΕ Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφαίικα και Άνω Αλεποχώρι.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλοο του ΠΣ, καθώς και πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη τα οποία έχουν πλεύσει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί.



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