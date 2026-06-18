12 | Ἔστιν οὖν τραγωδία : Από την κοινωνία της αιδούς στην κοινωνία της ενοχής

Η Ορέστεια θεωρείται από πολλούς όχι μόνο η κορυφαία τραγωδία του Αισχύλου, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά κείμενα της αρχαιότητας.
Πώς περνά η δικαιοσύνη από τους θεούς στους ανθρώπους;
Και γιατί η μεταμόρφωση των Ερινυών σε Ευμενίδες αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της μετάβασης από την εκδίκηση στη δικαιοσύνη;
Στα ερωτήματα αυτά επιχειρούν να απαντήσουν ο συγγραφέας και αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή» Τάκης Θεοδωρόπουλος, ο καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Περικλής Βαλλιάνος και ο αείμνηστος ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας Βασίλης Παπαβασιλείου.
Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε
Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου
Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου