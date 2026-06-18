12 | Ἔστιν οὖν τραγωδία : Από την κοινωνία της αιδούς στην κοινωνία της ενοχής

bluesky

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Η Ορέστεια θεωρείται από πολλούς όχι μόνο η κορυφαία τραγωδία του Αισχύλου, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά κείμενα της αρχαιότητας. Πώς περνά η δικαιοσύνη από τους θεούς στους ανθρώπους; Και γιατί η μεταμόρφωση των Ερινυών σε Ευμενίδες αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της μετάβασης από την εκδίκηση στη δικαιοσύνη;