Ἔστιν οὖν τραγωδία
#10 | Ἔστιν οὖν τραγωδία : Ο Πλάτων, οι μύθοι και τα ευγενή ψεύδη

Γιατί ο Πλάτων θέλει να εξορίσει τους ποιητές από την ιδανική πολιτεία; Τι φοβάται τελικά περισσότερο: τη δύναμη της ποίησης, τη μίμηση ή τον θόρυβο του πλήθους; Στο δέκατο podcast της σειράς, ο συγγραφέας και αρθρογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή» Τάκης Θεοδωρόπουλος, ο καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Περικλής Βαλλιάνος και ο αείμνηστος ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας Βασίλης Παπαβασιλείου συζητούν για τον Πλάτωνα, τη θεατροκρατία, τα «ευγενή ψεύδη», τη δημοκρατία και τη βαθιά σύγκρουση ανάμεσα στη φιλοσοφία και την ποίηση. Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου

TAGS: ΣΚΑΪ History
