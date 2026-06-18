17 | Ἔστιν οὖν τραγωδία : Πώς πεθαίνει ένα έθνος;

Πώς πεθαίνει ένα έθνος;

Και τι είναι αυτό που επιτρέπει σε μια κοινωνία να παραμένει ζωντανή μέσα στον χρόνο;

Στο δέκατο έβδομο podcast της σειράς συζητάμε για την καλλιέργεια, την παιδεία, την εμπιστοσύνη και τα θεμέλια του πολιτισμού με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, συγγραφέα και αρθρογράφο της Καθημερινής, τον Περικλή Βαλλιάνο, καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τον αείμνηστο Βασίλη Παπαβασιλείου, ηθοποιό, σκηνοθέτη και συγγραφέα.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου