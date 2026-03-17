07 | Ἔστιν οὖν τραγωδία : το Πανεπιστήμιο της ζωής, η κουλτούρα της αντιγραφής και η κοινωνία της αυθεντίας

Γιατί μια δημοκρατία χρειάζεται μορφωμένους πολίτες και όχι μόνο μορφωμένους ηγέτες;
Πώς η κουλτούρα της αντιγραφής και το «Πανεπιστήμιο της ζωής» επηρεάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε;
Στο έβδομο podcast συζητάμε για την κρίση της παιδείας, την έννοια της αυθεντίας και το παράδοξο μιας κοινωνίας που επικαλείται την αρχαία κληρονομιά της χωρίς να την γνωρίζει πραγματικά.
Απαντούν ο συγγραφέας και αρθρογράφος της Καθημερινής Τάκης Θεοδωρόπουλος, ο καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Περικλής Βαλλιάνος και ο αείμνηστος ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας Βασίλης Παπαβασιλείου.
Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε
Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου
Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου