01 | Γλώσσα, παιδεία και η ελληνική διχαστικότητα ή Ἔστιν οὖν τραγωδία

Τι είναι η τραγωδία σήμερα;

Όχι μόνο ως θέατρο, αλλά ως τρόπος αυτογνωσίας.

Διακόσια χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, το επεισόδιο ανοίγει τα μεγάλα ερωτήματα:

πώς διαχειριστήκαμε την ιστορική μας κληρονομιά, γιατί δεν τη μετατρέψαμε σε δημιουργική παιδεία, και πώς το γλωσσικό ζήτημα ανέδειξε μια διχαστικότητα που διατρέχει διαχρονικά την ελληνική κοινωνία.

Με τους Τάκη Θεοδωρόπουλο, συγγραφέας και αρθρογράφος στην Καθημερινή, Περικλή Βαλλιάνο, καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και Βασίλη Παπαβασιλείου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Συντονισμός: Τάκης Θεοδωρόπουλος (να το δούμε αυτό)

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου