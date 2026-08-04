Η Εύα Λονγκόρια συνεχίζει τις καλοκαιρινές εξορμήσεις της στις παραλίες της Ισπανίας, εντυπωσιάζοντας με τη σιλουέτα της. Η 51χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς «Desperate Housewives» απαθανατίστηκε σε ακόμη μία παραθαλάσσια έξοδο κοντά στη Μαρμπέγια, όπου περνά μεγάλο μέρος του καλοκαιριού της.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα μικροσκοπικό μπικίνι, το οποίο αναδείκνυε τις καμπύλες της. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ψάθινο καπέλο, προστατεύοντας το πρόσωπό της από τον ήλιο.

Από τα τέλη Ιουνίου, η Εύα Λονγκόρια έχει πραγματοποιήσει αρκετές εμφανίσεις σε παραλίες της περιοχής, συχνά μαζί με τον σύζυγό της, Χοσέ Μπαστόν, και τον οκτάχρονο γιο τους. Η Λονγκόρια και ο Μπαστόν παντρεύτηκαν το 2016, ενώ στις αρχές του 2023 αγόρασαν μία πολυτελή βίλα στη Μαρμπέγια, έπειτα από πολυετή αναζήτηση. Το ακίνητο διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και επτά μπάνια.

Eva Longoria enjoying a sunny beach day in Marbella, Spain, in August 2026. pic.twitter.com/wf2ztbrPcQ — Ankit Mishra (@AnkitMi16412441) August 4, 2026

Η επί χρόνια κάτοικος του Χόλιγουντ έχει πλέον μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στην Ισπανία και στο Μεξικό, αν και εξακολουθεί να επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν είναι απαραίτητο. Η Εύα Λονγκόρια γεννήθηκε στο Τέξας και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής της στην Καλιφόρνια. Διαθέτει διπλή υπηκοότητα, αμερικανική και ισπανική. Το 2022 τιμήθηκε στην Ισπανία με τον τιμητικό τίτλο της «Dame», λόγω των οικογενειακών δεσμών και της καταγωγής της από την πόλη Οβιέδο.

Η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι αισθάνεται πως το αμερικανικό «κεφάλαιο» της ζωής της έχει ολοκληρωθεί και ότι δεν επιθυμεί πλέον να ζει μόνιμα στο Λος Άντζελες, εξαιτίας της αλλαγής που έχει παρατηρήσει στην πόλη και στη χώρα.

Red hot! Eva Longoria, 51, sizzles in a cheeky thong bikini in Spain... after ditching the US https://t.co/nrCcDne9wB — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 3, 2026

«Είμαι προνομιούχα. Έχω τη δυνατότητα να φύγω και να πάω κάπου αλλού», είχε αναφέρει σε συνέντευξή της στο «Marie Claire» το 2024.

«Οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν είναι τόσο τυχεροί. Θα παραμείνουν εγκλωβισμένοι σε αυτήν τη δυστοπική χώρα και η αγωνία και η λύπη μου είναι για εκείνους», είχε προσθέσει. Η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι τόσο εκείνη όσο και η οικογένειά της είναι ευχαριστημένοι με την απόφασή τους να μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στην Ισπανία και στο Μεξικό.

Eva Longoria, 51, takes a dip in red-hot cheeky bikini https://t.co/xi4XBZR2GR pic.twitter.com/VVgsko1TjU — Page Six (@PageSix) August 3, 2026

Πηγή: skai.gr

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