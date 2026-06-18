16 | Ἔστιν οὖν τραγωδία : Τί είναι ο «πολιτισμός;

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Τί είναι ο «πολιτισμός»; Είναι κάτι που κληρονομούμε ή κάτι που κατακτούμε; Ποιά είναι η σχέση της «καλλιέργειας» με την παιδεία, τη γλώσσα και την ιστορική μνήμη; Απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος της Καθημερινής, ο Περικλής Βαλλιάνος, καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο αείμνηστος Βασίλης Παπαβασιλείου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέα.