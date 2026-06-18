Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ἔστιν οὖν τραγωδία
#16 | Ἔστιν οὖν τραγωδία : Τί είναι ο «πολιτισμός;

tragodia

Τί είναι ο «πολιτισμός»; Είναι κάτι που κληρονομούμε ή κάτι που κατακτούμε; Ποιά είναι η σχέση της «καλλιέργειας» με την παιδεία, τη γλώσσα και την ιστορική μνήμη; Απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος της Καθημερινής, ο Περικλής Βαλλιάνος, καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο αείμνηστος Βασίλης Παπαβασιλείου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέα.

Podcasts

ακούστε τα υπόλοιπα επεισόδια
Κάνε Εγγραφή

Τί είναι ο «πολιτισμός»;

Είναι κάτι που κληρονομούμε ή κάτι που κατακτούμε;

Ποιά είναι η σχέση της «καλλιέργειας» με την παιδεία, τη γλώσσα και την ιστορική μνήμη;

Απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος της Καθημερινής, ο Περικλής Βαλλιάνος, καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο αείμνηστος Βασίλης Παπαβασιλείου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέα.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου

Δείτε περισσότερα Podcasts

Απόρρητο