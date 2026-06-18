16 | Ἔστιν οὖν τραγωδία : Τί είναι ο «πολιτισμός;

Τί είναι ο «πολιτισμός»;
Είναι κάτι που κληρονομούμε ή κάτι που κατακτούμε;
Ποιά είναι η σχέση της «καλλιέργειας» με την παιδεία, τη γλώσσα και την ιστορική μνήμη;
Απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος της Καθημερινής, ο Περικλής Βαλλιάνος, καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο αείμνηστος Βασίλης Παπαβασιλείου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέα.
Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε
Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου
Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου