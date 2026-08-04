Επιδρομές των ένοπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας με εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα σκότωσαν έξι ανθρώπους —πέντε στην περιφέρεια της Μόσχας και άλλον έναν στην παραμεθόρια Μπιέλγκοροντ—, τραυμάτισαν άλλους περίπου δέκα και προκάλεσαν ζημιές σε αποθήκες ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Πρόκειται για απολογισμό θυμάτων ασυνήθιστα βαρύ για την περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας, που απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τη γραμμή του αχανούς μετώπου, χιλίων και πλέον χιλιομέτρων, στο οποίο αναμετρώνται οι στρατοί των δυο χωρών τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια.

Ο περιφερειάρχης Μόσχας Αντρέι Βαραμπιόφ ανακοίνωσε τους θανάτους πέντε ανθρώπων και τους τραυματισμούς άλλων έξι. «Το πρωί, δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν επίθεση drones εναντίον της περιφέρειας της Μόσχας», ανέφερε ο αξιωματούχος. Διευκρίνισε ότι ξέσπασαν πυρκαγιές στο επίπεδο της βιομηχανικής ζώνης Ναβασέλκι, ιδίως σε αποθήκη. «Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) έξι τραυματίστηκαν», διευκρίνισε.

Στο μεταξύ, στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ (νοτιοδυτικά), που γειτονεύει με την Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν drone έπληξε αυτοκίνητο αργά χθες Δευτέρα το βράδυ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Στην περιφέρεια Λένινγκραντ (βορειοανατολικά), άλλη ουκρανική επιδρομή προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη του ρωσικού ηλεκτρονικού καταστήματος Wildberries, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της εταιρείας μέσω Telegram.

Ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Ντραζντένκα ανέφερε ότι στην Αγία Πετρούπολη καταρρίφθηκαν 17 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα και πρόσθεσε πως τραυματίστηκε ένας άνθρωπος. Έκανε επίσης λόγο για πλήγμα σε αποθήκες εταιρίας, χωρίς να την κατονομάσει.

Στο μεταξύ, στη γειτονική Φινλανδία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO, οι αρχές ανακοίνωσαν μέσω X την άρση της απαγόρευσης πτήσεων που επέβαλαν προσωρινά στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας.

Η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις μακράς εμβέλειας, στοχοποιώντας ιδίως αποθήκες στη Ρωσία, στο πλαίσιο της εκστρατείας της εναντίον ρωσικών υποδομών. Βάζει ειδικά στο στόχαστρο τη Wildberries, τη μεγαλύτερη ρωσική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε γνωστό πως από τις 20:00 χθες Δευτέρα ως σήμερα στις 08:00 καταρρίφθηκαν 320 ουκρανικά drones στους αιθέρες συνολικά 19 περιφερειών ή περιοχών.

Ανέφερε ακόμη ότι έπληξε τέσσερα φορτηγά πλοία που χρησιμοποιούσε ο ουκρανικός στρατός και εργοστάσιο παραγωγής ανταλλακτικών για αυτοκίνητα στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ.

Δυο πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου χτυπήθηκαν στα λιμάνια Μικολάιφ και Πιβντένι και άλλα δύο, που κατ’ αυτό μετέφεραν όπλα και άλλο εξοπλισμό, στο λιμάνι της Οδησσού, πρόσθεσε.

Νωρίτερα, στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι (βορειοανατολικά), δυο κορίτσια 5 και 10 ετών και ηλικιωμένη σκοτώθηκαν εξαιτίας ρίψης κατευθυνόμενων βομβών από τη ρωσική πολεμική αεροπορία, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ. Νωρίτερα, ο αξιωματούχος είχε κάνει λόγο για έναν θάνατο.

Ενώ η πόλη Χερσώνα έγινε επίσης στόχος ρωσικής επιδρομής τη νύχτα, με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης να κάνει λόγο για δυο τραυματίες, νοσηλεύτρια, 52 ετών και πολίτη 58 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.