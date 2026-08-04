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16 νεκροί εξαιτίας της ζέστης στη Νότια Κορέα από τα μέσα Μαΐου

Συνολικά 2.025 άνθρωποι ασθένησαν εξαιτίας της ζέστης κατά την ίδια περίοδο μέχρι την Κυριακή, πέρυσι στην αντίστοιχη περίοδο, είχαν ασθενήσει 3.170 άνθρωποι

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Άνθρωποι με ομπρέλες

Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με τον καύσωνα από τις 15 Μαΐου στη Νότια Κορέα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, περιφέρειες της οποίας ασφυκτιούν εξαιτίας ακραίων θερμοκρασιών.

Συνολικά 2.025 άνθρωποι ασθένησαν εξαιτίας της ζέστης κατά την περίοδο μέχρι την Κυριακή και 16 έχασαν τη ζωή τους από την αιτία αυτή, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Κατά την ίδια περίοδο το 2025, 3.170 άνθρωποι είχαν ασθενήσει και 20 είχαν χάσει τη ζωή τους.

Το εθνικό ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών κατερρίφθη τρεις φορές στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας και έφθασε την Κυριακή τους 42,5 βαθμούς Κελσίου στη Γιανγκσάν, στη νοτιοανατολική Κορέα, κοντά στο μεγάλο λιμάνι της Μπουσάν.

Στην πρωτεύουσα Σεούλ κηρύχθηκε και πάλι σήμερα συναγερμός εξαιτίας «σοβαρού καύσωνα». Ο υδράργυρος αναμένεται να φθάσει εκεί τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Νότια Κορέα Καύσωνας υψηλές θερμοκρασίες
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