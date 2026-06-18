15 | Ἔστιν οὖν τραγωδία : Τα όρια της ανθρώπινης ελευθερίας

Η Αντιγόνη του Σοφοκλή είναι ένα έργο για τον έρωτα, τα όρια, την ανθρώπινη φύση και τη ζωή μέσα στην πόλη.

Ένα έργο που εξακολουθεί να θέτει ερωτήματα γύρω από την προσωπική επιλογή, την ευθύνη και την ειμαρμένη.

Στο δέκατο πέμπτο podcast της σειράς ολοκληρώνουμε την ανάλυση της Αντιγόνης με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, συγγραφέα και αρθρογράφο της Καθημερινής, τον Περικλή Βαλλιάνο, καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τον αείμνηστο ηθοποιό, σκηνοθέτη και συγγραφέα Βασίλη Παπαβασιλείου.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου