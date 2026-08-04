Αμφιλοχία: 42χρονος πυροσβέστης υπέστη ηλεκτροπληξία εν ώρα υπηρεσίας 

Ένας 42χρονος πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βαρετάδα Αμφιλοχίας, όταν υπέστη ηλεκτροπληξία εν ώρα υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς, καλώδιο ηλεκτροδότησης αποκολλήθηκε από κολόνα. Η πυκνή βλάστηση είχε αναπτυχθεί σε μεγάλο ύψος γύρω από την κολόνα, με αποτέλεσμα η φωτιά να καταστρέψει τους συνδέσμους στήριξης. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή συνέβαλαν στην πτώση του καλωδίου, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.

Ο 42χρονος πυροσβέστης, την ώρα που επιχειρούσε με νερό στην κατάσβεση, βρέθηκε αντιμέτωπος με το ηλεκτρικό ρεύμα. Η επαφή του νερού με το πεσμένο καλώδιο προκάλεσε την ηλεκτροπληξία, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του για περίπου δύο λεπτά.

Λίγο αργότερα ανέκτησε τις αισθήσεις του, ωστόσο δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από το σημείο, καθώς τα πόδια του είχαν μουδιάσει από το ισχυρό ηλεκτρικό πλήγμα.

Περίπου πέντε λεπτά αργότερα εντοπίστηκε από τον διοικητή του, ο οποίος κινητοποίησε άμεσα τη διαδικασία διακομιδής του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου νοσηλεύτηκε στην Καρδιολογική Κλινική για προληπτική παρακολούθηση.

Οι γιατροί έκριναν ότι η πορεία της υγείας του ήταν ιδιαίτερα καλή και, αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις, έλαβε εξιτήριο.

Πηγή: skai.gr

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