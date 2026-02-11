03 | Ἔστιν οὖν τραγωδία

Τι είναι η «εθνική συνείδηση»; Ποιο είναι το «ελληνικό θαύμα του 5ου αιώνα»;
Πώς η Ναυμαχία της Σαλαμίνας έδωσε τις βάσεις του ευρωπαϊκού πολιτισμού όπως τον γνωρίζουμε σήμερα;
Γιατί η τραγωδία ταυτίστηκε με την ανάπτυξη της δημοκρατίας;
Απαντήσεις από τους Τάκη Θεοδωρόπουλο, συγγραφέας και αρθρογράφος στην Καθημερινή, Περικλή Βαλλιάνο, καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και Βασίλη Παπαβασιλείου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας.
Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε
Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου
Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου