03 | Ἔστιν οὖν τραγωδία

Τι είναι η «εθνική συνείδηση»; Ποιο είναι το «ελληνικό θαύμα του 5ου αιώνα»;

Πώς η Ναυμαχία της Σαλαμίνας έδωσε τις βάσεις του ευρωπαϊκού πολιτισμού όπως τον γνωρίζουμε σήμερα;

Γιατί η τραγωδία ταυτίστηκε με την ανάπτυξη της δημοκρατίας;

Απαντήσεις από τους Τάκη Θεοδωρόπουλο, συγγραφέας και αρθρογράφος στην Καθημερινή, Περικλή Βαλλιάνο, καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και Βασίλη Παπαβασιλείου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου