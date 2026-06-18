18 | Ἔστιν οὖν τραγωδία : Αγών και αγωνία

Η αιδώς και η αισχύνη. Ο αγών και η αγωνία. Έννοιες που βρίσκονται στον πυρήνα του Οιδίποδα επί Κολωνώ.
Στο τελευταίο έργο του Σοφοκλή, η οδύνη, η εξορία και η ανθρώπινη δοκιμασία αποκτούν νέο νόημα μέσα από την πορεία του Οιδίποδα.
Συζητούν ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος της Καθημερινής, ο Περικλής Βαλλιάνος, καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο αείμνηστος Βασίλης Παπαβασιλείου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας.
Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε
Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου
Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου