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Ἔστιν οὖν τραγωδία
#18 | Ἔστιν οὖν τραγωδία : Αγών και αγωνία

tragodia

Η αιδώς και η αισχύνη. Ο αγών και η αγωνία. Έννοιες που βρίσκονται στον πυρήνα του Οιδίποδα επί Κολωνώ. Στο τελευταίο έργο του Σοφοκλή, η οδύνη, η εξορία και η ανθρώπινη δοκιμασία αποκτούν νέο νόημα μέσα από την πορεία του Οιδίποδα. Συζητούν ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος της Καθημερινής, ο Περικλής Βαλλιάνος, καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο αείμνηστος Βασίλης Παπαβασιλείου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας.

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Η αιδώς και η αισχύνη. Ο αγών και η αγωνία. Έννοιες που βρίσκονται στον πυρήνα του Οιδίποδα επί Κολωνώ.

Στο τελευταίο έργο του Σοφοκλή, η οδύνη, η εξορία και η ανθρώπινη δοκιμασία αποκτούν νέο νόημα μέσα από την πορεία του Οιδίποδα.

Συζητούν ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος της Καθημερινής, ο Περικλής Βαλλιάνος, καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο αείμνηστος Βασίλης Παπαβασιλείου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου

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