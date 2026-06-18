18 | Ἔστιν οὖν τραγωδία : Αγών και αγωνία

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Η αιδώς και η αισχύνη. Ο αγών και η αγωνία. Έννοιες που βρίσκονται στον πυρήνα του Οιδίποδα επί Κολωνώ. Στο τελευταίο έργο του Σοφοκλή, η οδύνη, η εξορία και η ανθρώπινη δοκιμασία αποκτούν νέο νόημα μέσα από την πορεία του Οιδίποδα. Συζητούν ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος της Καθημερινής, ο Περικλής Βαλλιάνος, καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο αείμνηστος Βασίλης Παπαβασιλείου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας.